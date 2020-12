"Trop dangereux et trop compliqué", certaines facultés de l'ULiège s'insurgent contre les examens en présentiel

Les étudiants ne souhaitent en effet pas que les examens de janvier se déroulent en présentiel. Marion Ludmann, étudiante à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Éducation: "Premièrement, il y a un risque sanitaire énorme. Des centaines d'étudiants vont s'agglutiner dans les amphithéâtres et dans les transports. Ça va être très dangereux. Deuxièmement, ça demande une organisation démentielle parce qu'il va falloir énormément de temps pour rentrer et sortir des amphithéâtres, des restrictions sanitaires, des distanciations, des protocoles abracadabrantesques. Donc en plus d'être très dangereux, ça va être très compliqué".

A l'Université de Liège, où les cours s'organisent actuellement toujours à distance, les étudiants de la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Education ont envoyé une lettre aux autorités académiques de l'Université de Liège et à la ministre de l'enseignement supérieur.

A l'ULiège, les étudiants de la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Education ne souhaitent pas que les examens de janvier se déroulent en présentiel. - © RTBF - Marc Mélon

Les rédacteurs de la lettre se posent des questions notamment par rapport aux étudiants français qui étudient à l'Université de Liège. Allan Depuydt, étudiant à la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Éducation: "Les étudiants français ont décidé de rentrer chez eux pour ne plus payer leur kot qui ne servait à rien vu qu'avec le confinement, les cours se donnent en ligne. Maintenant qu'ils sont chez eux, et vu les dernières mesures gouvernementales, ils vont devoir choisir entre passer les fêtes en famille, ou alors rentrer en Belgique pour subir la quarantaine, puis passer les examens en Belgique".

"Il faut qu'on soit sûr de qui on certifie", explique l'ULiège

Les autorités académiques ont dû mettre dans la balance plusieurs éléments avant de décider. Professeur Étienne Quertemont, Doyen de la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Éducation à l'ULiège: "La décision de faire certains examens en présentiel est une balance entre différents enjeux. Il y a d'une part les enjeux sanitaires avec des risques de contamination, effectivement. Mais d'autre part, il y a des enjeux de certification. Quand on fait passer des examens à de futurs professionnels, il faut qu'on soit sûr de qui on certifie, et ça, c'est difficile de le faire à distance".

D'un côté, les étudiants sont déterminés, et de l'autre, les professeurs veulent être certains de l'identité de qui ils certifient lors des examens. Des examens qui seront surveillés classiquement par des membres du personnel de l'Université de Liège.