Trop d'eau ! La 53e édition de la traversée hivernale de la Meuse à Huy est annulée

La 53e édition de la traversée hivernale de la Meuse est annulée, a annoncé mercredi l'échevin des sports Etienne Roba. En cause: un débit trop important du fleuve.

Initialement prévue le 23 février, la traversée avait été reportée à dimanche à cause du débit trop important de la Meuse. Entre-temps, les conditions ne se sont pas améliorées. "Pour les mêmes raisons que le report initial, nous sommes contraints d'annuler la manifestation vu le débit actuel de la Meuse (et non à cause du coronavirus)", a indiqué l'échevin hutois. Le débit a atteint "1.099 m³/s le 11 mars et la tendance n'est pas à la baisse à court terme", a-t-il précisé. La direction des Voies hydrauliques de Liège ne peut pas donner l'autorisation si le débit dépasse les 400m³/s. "La Meuse est considérée comme en crue et il n'est plus autorisé d'y pratiquer la nage", a ajouté Etienne Roba. L'échevin des sports de la ville de Huy signale que différentes possibilités seront étudiées pour l'édition 2021 afin de maintenir la tradition hutoise, organisée par l'ASBL Cool Huy avec le Centre Sportif Local et la Ville de Huy.