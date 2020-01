Trois suspects interpellés suite à la trentaine de voitures incendiées ces dernières semaines en région liégeoise

Début de semaine, deux véhicules ont été la proie des flammes dans le quartier Sainte-Marguerite. Mais rappelez-vous, il y en avait déjà eu une quinzaine d’autres en fin d’année à Liège et Herstal. Cette nuit, le nombre de voitures incendiées continue d’augmenter.

Cinq véhicules ont été incendiés à Liège durant la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué les pompiers. Un premier bilan avait fait état de quatre véhicules incendiés dans la Cité ardente. Entre 00h50 et 3h40, cinq véhicules sont partis en flammes à Liège. Le premier incendie s’est déclaré dans la rue Velbruck, dans le centre-ville. Les autres voitures sinistrées se trouvaient quai Van-Beneden, dans le quartier Feronstrée, rue Louis-Jamme en Outremeuse et rue du Moulin à Bressoux. Au total, huit voitures ont été incendiées à Liège depuis lundi et une vingtaine depuis décembre.

"La police de Liège a intercepté un auteur qui tentait de mettre le feu dans un véhicule près de la place Saint-Lambert. L’individu a refusé d’être entendu. Il a été déféré au parquet et nous allons mettre le dossier à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt. Deux autres auteurs ont été entendus par la police de Liège. On peut donc dire qu’il y a au moins trois auteurs. Tout ce que je peux vous dire, c’est que les trois sont en séjour illégal", explique Catherine Collignon, la porte-parole du parquet de Liège.