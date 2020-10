Trois supermarchés Carrefour ont baissé les volets en région liégeoise

Trois magasins de l’enseigne Carrefour Market sont en grève, depuis ce mardi matin, à Liège Blonden, à Liège Cointe et à Spa. Le mouvement semble s’étendre au fil des heures, et d’autres implantations pourraient fermer.

La grogne a commencé apparemment dans le namurois. Le personnel souhaite des "compensations sanitaires". Les salaires sont bas, dans le secteur, et les travailleurs souhaitent, comme lors de la vague de printemps de la pandémie, des gratifications financières pour les risques qu’ils prennent. Des négociations sont en cours, au niveau de la branche du commerce. Mais, malgré quelques avancées, des blocages persistent. D’autant que la plupart des chaînes de supermarchés ne sont guère impactées. Les caissières voient les chariots passer, et les gens du réassort voient les marchandises rentrer : les chiffres d’affaires devraient permettre une certaine "générosité". Le système de la "demie heure comptabilisée mais non prestée" permet, en un quadrimestre, de bénéficier d'une semaine de repos, bien nécessaire alors que la charge de travail augmente, à cause du nombre de collègues malades ou en quarantaine, remplacés par des intérimaires sans formation ou des étudiants.

Le groupe Colruyt a été touché par des actions de mécontentement de ce type depuis quinze jours, et d’autres arrêts de travail, là-bas, pourraient suivre.