Trois nouveaux "opérateurs aéroportuaires" à Bierset

Le journal officiel, le Moniteur Belge, vient de publier trois arrêtés ministériels par lesquels trois sociétés sont agréées, pour dix ans, pour fournir divers services d’assistance au sol à Liège Airport. A l’évidence, les milieux économiques sont impatients : le développement du transport aérien de marchandises ouvre quelques perspectives d’investissement.

L’une de ces firmes est la succursale, récemment créée, d’un groupe français commissionnaire en douane déjà implanté à Roissy Charles de Gaulle et désormais autorisé à accomplir les formalités, à traiter les documents, et à manipuler le fret. Une deuxième entreprise, lancée par un professionnel du secteur, peut procéder aux chargements et déchargements de marchandises et véhiculer les équipages et les bagages sur le tarmac.

La troisième, enfin, peut, dans un libellé plutôt large, s’occuper de l’administration et de la supervision des escales. C’est cette dernière qui retient l’attention : c’est Alibaba Smart Hub, le nouveau nom de la filiale wallonne de Cainiao, qui franchit donc une étape de plus dans son installation en région liégeoise. C’est juste une étape de procédure, presque un détail ; ce genre d’agrément ne requiert pas des conditions particulièrement strictes. Mais, comme tout acte administratif, il ouvre une voie de recours, pendant les soixante jours. Et il n’est nullement exclu que les opposants à Alibaba soient tentés par la démarche.