Trois mois après la faillite de la manufacture familiale, Dominique Thomas relance sa société d'accordage et d'harmonisation d'orgue.

Fin novembre 2020, la célèbre manufacture d’orgues Thomas créée à Ster, charmant village non loin du circuit de Francorchamps, et installée à Stavelot depuis 2017 au prix d’un gros investissement, tombait en faillite après 55 ans d’activités marquées par de nombreuses constructions de prestige à l’étranger parmi lesquels l’orgue de la Cathédrale de Monaco en 2011 mais aussi Hanovre, Diekirch, Levallois et Blois par exemple, et en Belgique, à Bruxelles, Ostende ou encore à l’abbaye de Leffe pour ne citer que ces chantiers. Le fonds de commerce de la société a été racheté début janvier par un mécène anversois Paul Stoffels : passionné d’orgues, ce dernier avait déjà aidé l’entreprise en renflouant son capital ; la nouvelle structure a redémarré sur le site de Stavelot avec 7 travailleurs au lieu de 16 avant la faillite, mais sans son directeur, Dominique Thomas, au contraire de son fils Jean-Sébastien qui assure la gestion de la nouvelle manufacture aux côtés de Thomas De Serrano ; l’ancien patron de la manufacture a cependant très vite voulu rebondir en créant, seul, en janvier une activité d’harmonisation et d’accordage d’orgues. Plusieurs fabriques d’église ont déjà frappé à sa porte comme celle de l’église Saint-Remacle de Spa, récemment rénovée, où nous avons rencontré Dominique Thomas en plein ouvrage.







Dominique Thomas devant l'orgue de l'église Saint-Remacle de Spa qu'il réaccorde et harmonise - © RTBF - Philippe Collette Ce n’était pas évident de rebondir, mais grâce aux amis… " C’est un retour aux sources, explique d’emblée Dominique Thomas ; c’est là que j’ai été baptisé et j’y ai tenu l’orgue pendant près de 30 ans !" C’est que l’homme est avant tout un musicien : c’est lui qui apportait la touche artistique à la manufacture fondée par son père André en 1965 en assurant l’accordage et l’harmonisation des instruments pendant et après leur construction ou rénovation. Une facette essentielle du métier doublée, lorsque son père prit sa retraite officielle, de la gestion de l’atelier en pleine croissance avec des chantiers de grand calibre et à gros budget. Hélas pour l’entreprise, un mauvais calcul des coûts de certains chantiers, notamment l’orgue de Monaco, et aussi l’investissement colossal dans le petit parc industriel de Stavelot, ont mis à mal les finances. On sait ce qu’il en est advenu. Dominique Thomas avoue avoir passé des moments difficiles, financièrement bien sûr, mais aussi psychologiquement : " ce n’est pas évident de rebondir, dit-il ; une faillite, c’est un échec mais grâce à de grands amis, et c’est dans l’adversité que l’on reconnaît ses vrais amis, je recommence à voir la vie positivement, je retrouve mon punch ; vous savez, diriger un atelier avec 16 personnes, c’est usant, fatigant."

Le musicien est revenu à ses premières amours - © RTBF Philippe Collette A 58 ans, il était, pour lui, hors de question d’arrêter de travailler et de quitter le métier qu’il adore. Il a donc créé une nouvelle société située à Neuville (Vielsalm) basée avant tout sur son aptitude première, l’harmonisation et l’accordage : " par exemple ici à l’église de Spa, poursuit-il, l’orgue que notre manufacture avait construit voici trente ans, a dû être nettoyé après les travaux de rénovation de l'église; il s'agit de retrouver le timbre de l’instrument que nous lui avions donné en 1992, avec un démontage puis une harmonisation de chaque tuyau à hanche. Ensuite, l’orgue sera complètement réaccordé car un instrument doit toujours être juste pour un concert ou un office religieux." Dominique Thomas revient donc à ses premières amours musicales, sans toutefois abandonner la fabrication d’instruments mais désormais en sous-traitance : " je ne fabriquerai plus moi-même, je sous-traiterai avec des partenaires : ça peut être la nouvelle structure de Stavelot mais aussi avec mon frère Samuel qui a dessiné longtemps les buffets d’orgues à la manufacture familiale et qui monte une société de fabrication d’orgues au Grand-Duché de Luxembourg." Dominique Thomas entame donc une nouvelle vie professionnelle, désormais seul dans les affaires, mais surtout dans le milieu qui est naturellement le sien : la musique.