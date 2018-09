Trois millions d'insectes à Waremme

Ce samedi, le musée Hexapoda a procédé à la pose de la première pierre de sa future extension. Il s'apprête à héberger l'une des plus vastes collections européennes d'insectes: plus de trois millions de ces charmantes bestioles, avec une superficie multipliée par six. L'ambition, c'est d'acquérir une dimension internationale, dans la recherche scientifique, mais également dans le tourisme de vulgarisation. L'outil actuel est saturé.

Un instrument de sauvegarde entomologique

Le professeur d'entomologie Frédéric Francis, président d'Hexapoda, l'explique: "Vous avez peut-être l'impression qu'il y a eu beaucoup de guêpes, ou beaucoup de mouches cet été, et c'est vrai. Mais si vous regardez la diversité, le nombre d'espèces différentes, c'est autre chose... Des insectes, il y en a beaucoup, mais ce sont souvent les mêmes. Des études ont montré une régression... La pédagogie est importante: vous pensez sans doute, quand un moustique vous pique, qu'il est nuisible. Mais la larve du moustique, c'est de la nourriture pour les poissons. Les insectes ont une place dans une chaîne alimentaire, et la nuisibilité, c'est une question de point de vue. Voilà dès le départ d'Hexapoda, voici six ans, nous avons voulu un outil qui souligne l'intérêt de préserver les insectes et qui explique pourquoi".