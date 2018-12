Trois hôteliers liégeois chouchoutent les touristes et se chargent de leurs emplettes

Une expérience originale commence, dès demain, à Liège. Pendant deux mois, les clients de trois hôtels, le Ramada, la Couronne, et le Congres, vont, à leur arrivée, recevoir un "bon de retour", qui leur permet, les jeudis, vendredis et samedis, de se présenter à la conciergerie du centre ville, avant l'heure de fermeture des magasins, et de bénéficier d'un service gratuit de livraison cycliste de leurs achats: ils déposent leurs paquets, qui sont placés dans un sac scellé, et ils les retrouvent le soir même dans leur chambre. Une manière de concilier tourisme et commerce: une façon de permettre aux visiteurs rester plus longtemps dans le coeur historique de la cité ardente, sans s'encombrer inutilement de colis. Rester plus longtemps, et donc... dépenser plus.

La conciergerie existe depuis deux mois. elle se situe au sous-sol des galeries Saint-Lambert. Ce sont les trois établissements qui prennent en charge le coût de l'opération, qui associe encore la coopérative sociale Rayon 9, qui se charge de l'acheminement par des tirporteur des marchandises. Un bilan, en février, devrait permettre de mesurer l'impact économique de cette initiative.