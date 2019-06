Trois enfants blessés dans un accident sur la A27-E42 à hauteur d’Ensival

Un accident impliquant trois véhicules s’est produit mercredi en début d’après-midi sur la A27-E42 à hauteur d’Ensival, en direction de Spa, a fait savoir la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau qui précise que trois enfants figurent parmi les quatre blessés.

La collision s’est produite, pour une raison encore indéterminée, à hauteur de la sortie Ensival alors que les véhiculent circulaient en direction de Spa. Quatre blessés, dont trois enfants, sont à dénombrer. Ils ont été transportés par quatre ambulances ainsi que le SMUR Tourelle vers les hôpitaux verviétois. "Un enfant âgé d’une dizaine d’années et un adulte sont plus grièvement blessés", indiquent les services de secours. Les autres victimes, des adolescents, présentent des blessures plus légères. La circulation a été perturbée et des files se sont créées suite à cet accident.