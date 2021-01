Trois élèves de Saint-Luc créent les futures "boîtes à livres" de la SNCB

La SNCB envisage d’installer dans une cinquantaine de gares, à travers tout le pays, des boîtes à livres : des présentoirs où les usagers vont pouvoir emprunter, emporter, déposer des bouquins. Un concours a été organisé pour choisir le modèle. Une quinzaine de dossiers ont été rentrés, et deux projets, déposés par deux groupes d’élèves de l’école supérieure des arts Saint-Luc ont été déclarées finalistes. Un vote du public a été sollicité pour les départager, et c’est l’équipe "Bebook" qui a gagné.

Comme l’explique l’un des étudiants, le prototype s’inspire des visuels et du code des couleurs des arrêts de chemins de fer. "Nous avons visité les ateliers des trains à Malines, et nous avons pu récupérer quatre résistances de chauffages d’anciens wagons, et des bacs qui se trouvaient également dans des compartiments, nous avons travaillé ces éléments, il a fallu quelques soudures…" Et c’est vraisemblablement le côté "économie circulaire" qui a été récompensé.