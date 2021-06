Trois cents ans d’histoire de la réalité virtuelle à découvrir à Liège

Une exposition qui vous entraîne dans le passé, le présent et le futur de la réalité virtuelle, c’est ce que propose durant une semaine encore la société Hollloh à Liège. Elle s’intitule même "300 ans d’histoire de la réalité virtuelle". Car oui, la VR, c’est aussi vieux que ça.

" Il y a déjà 300 ans, on prenait des gens pour les mettre dans des pièces avec de faux décors à 360°, et on les plongeait dans un autre univers. En progressant dans l’exposition, c’est vraiment un parcours dans le temps. On va partir du début et on va avancer grâce à des panneaux, du matériel et des expériences. On passe très vite aux années’50. On peut voir les premières expériences, les sensorama, les télésphères, les premiers casques qui ressemblaient plus à des instruments de torture. On en arrive aux premières expériences de la Nasa dans les années’70 à’90, et puis on a le gaming qui est arrivé ", détaille Christophe Hermanns, directeur de Vigo Universal Holloh.