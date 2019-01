Très légère hausse des faillites l'an dernier en province de Liège

C'est ce qui ressort de l'état des lieux annuel réalisé par le bureau d’informations financières Graydon et publiés par la Libre et la Dernière Heure ce lundi matin.

Une situation variable d'un arrondissement à l'autre

Dans notre province, les faillites ont augmenté de 0,5% au cours des 12 derniers mois. Au total, 978 sociétés ont été déclarées en faillite l'an dernier, 5 de plus qu'en 2017. Une très légère augmentation donc, mais ce n'est pas la catastrophe. Il y a 5 ans par exemple, 1175 patrons liégeois avaient dû mettre la clé sous la porte.

Mais la situation varie fortement d'un arrondissement à l'autre. Dans celui de Liège, l'augmentation est de plus de 2%, elle est stable dans celui de Verviers, et en baisse de 7,5 % dans celui de Huy, où les affaires semblent plus prospères.

Plus de faillites, mais moins de pertes d'emplois

Il y a tout de même un paradoxe: s’il y a eu plus de faillites l'an dernier, elles ont tout de même coûté moins d’emplois: 1682 emplois perdus l'an dernier contre un peu plus de 1800 entre 2017, dont environ 400 dans l'Horeca et 300 dans la construction, les 2 secteurs d'activités les plus touchés par ces faillites, devant le petit commerce et les sociétés de services.

Encore une fois, si ces chiffres ne sont pas réjouissants, ils sont en amélioration par rapport à un passé proche. En 2013, année noire, les faillites avaient provoqué un bain de sang social, avec près de 2650 pertes d’emplois en province de Liège.