Travaux sur le rail le weekend de la Pentecôte: la région de Verviers particulièrement concernée

De grosses perturbations sur le rail sont à prévoir pour ce weekend de Pentecôte. Infrabel profite en effet de ce weekend prolongé pour mener plusieurs chantiers en Wallonie.

La région de Verviers est particulièrement impactée: sur la ligne Ostende-Eupen, les trains ne circuleront pas plus loin que Liège-Guillemins. Les voyageurs qui veulent aller à Verviers, Welkenraedt ou Eupen devront d'abord aller à Pepinster. De là, ils grimperont dans un bus pour Verviers puis ils continueront en bus.

Aucun train non plus entre Verviers-Central et Spa. Là-aussi, des bus de remplacement sont prévus.

Toutes les infos sur le site et l'appli de la SNCB.