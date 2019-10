Travaux sur la N63 à Boncelles fermée toutes les nuits de la semaine

Afin de terminer le chantier de l’AIDE qui se déroule actuellement à Boncelles, la Nationale 63 sera fermée chaque nuit cette semaine en direction de Liège. Une fermeture entre 21h et 6h du lundi au vendredi. Cette interdiction de circuler sera d'application entre le carrefour N6 et la rue Gonhy et le carrefour N63 avec la rue de Tilff. Pendant la journée, la circulation reste réduite à une seule voie sur ce tronçon en direction de Liège. Une déviation sera mise en place via la rue de Nomont, la rue du Gonhy et la rue de Tilff pour reprendre la N63 à hauteur du Cloruyt. Les deux voies de circulation dans chaque sens seront rétablies ce vendredi 25 octobre en fin de journée.