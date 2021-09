Transit de camions: les caméras installées sur l'axe Sprimont-Theux-Pepinster sont toujours inutilisables

Cela fait des mois qu'elles sont en place sur l'axe Sprimont-Theux-Pepinster, et pourtant elles ne fonctionnent toujours pas. Ce sont les caméras ANPR qui permettent de surveiller le transit des poids lourds par ces localités, où il est interdit, et d'adresser des amendes aux chauffeurs. Une situation qui agace particulièrement le député wallon theutois André Frédéric.

L'axe Sprimont-Theux-Pepinster, c'est en fait celui qui permet de relier les autoroutes E25 et E40 sans devoir faire le détour par Liège et sa liaison via le tunnel de Cointe. Un tunnel fermé suite aux inondations, ce qui n'arrange pas la situation.

Le matériel est installé depuis des mois, mais il manque un arrêté royal

Alors ces caméras qui repèrent les camions et sanctionnent leurs chauffeurs, c'était la solution idéale aux yeux de beaucoup. Sauf qu'elles sont toujours inutilisables. André Frédéric: "Ce système de caméra ANPR était idéal puisque, d'abord, il y a une interdiction de transit par les communes, et puis il y a un flashage automatique et une verbalisation au terme de la procédure. Ce qui pose problème, c'est que le matériel est installé depuis des mois, mais il manque un arrêté royal qui, lui, doit être pris par le Fédéral, et celui-ci, manifestement, tarde, et donc, on ne peut pas verbaliser en l'état actuel des choses des camionneurs qui franchiraient cette interdiction de transit".

Au cabinet du ministre Gilkinet, on se dit bien conscient du problème. L'adaptation nécessaire de l'arrêté royal ne concerne pas que les caméras ANPR. Des adaptations doivent aussi se faire pour tous les autres appareils automatiques qui travaillent sans la présence d'un humain à leur côté. Des auditions doivent encore se faire pour cela au Parlement et le ministre veut donc faire tous les changements en même temps.

Et le cabinet du ministre le promet, tout devrait être fait avant la fin de l'année.