Tram ardent : Enfin! Après 10 ans de tergiversation

Des discussions sur le tracé, des marchés passés puis cassés, des objections européennes, des difficultés financières mais cette fois ça y est. Ce jeudi midi, le contrat entre le constructeur et les autorités wallonnes est signé. Maintenant, il n'y a plus qu'à ...

Plus qu'à ... cela signifie qu'il faudra, pour les Liégeois, encore avaler de la poussière. Le tram passe évidemment par des travaux importants. Certains ont d'ailleurs déjà été anticipés, mais il est tout de même question de trois années de chantier. Que les festifs se rassurent : les travaux n'empêcheront pas la tenue de la Foire de Liège ; le calendrier en tient compte.

La Batte, le grand marché dominical, devra en revanche en partie déménager et le centre-ville sera parfois difficile d'accès.

le futur tram liégeois devrait ressembler à ceux de Luxembourg ou de Saragosse

Le premier passager devrait monter à bord à l'automne ... 2022. A voir.