Tram à Liège : on replantera, mais les arbres du boulevard de la Sauvenière seront bien abattus

D’ici un an, les arbres situés dans la courbe du Boulevard de la Sauvenière entre la rue de la Casquette et l’ancienne gare des bus seront abattus. Le tram a besoin de place. La coupe sera compensée par de nouvelles plantations, mais entre Sclessin et Coronmeuse, ce sont plus de 260 arbres qu’il va falloir tronçonner.

La courbe du Boulevard trop étroite

Boulevard de la Sauvenière, les travaux débuteront en avril 2020. Et ces travaux impliquent un abattage total : "c'est le gabarit dynamique du tram qui nous oblige à tout abattre dans le virage" nous confirme Michel Rucquois pour le consortium Tram'Ardent. Comprenez qu'entre les deux rangées d'arbres existantes, la courbe du Boulevard est trop étroite pour laisser passer le tram.

Des plantations de remplacement

Le consortium et le TEC promettent de replanter et même de replanter en plus grande quantité. "C’est autorisé par le permis, donc l’administration est d’accord." précise Daniel Wathelet pour la cellule communication du tram. "Là où on ne pouvait pas les maintenir, on les abat et on les remplace. C’est un moindre mal au final car on aura plus d’arbres dans Liège. C’est une ville qui sera plus verte. Actuellement, il y a encore de nombreuses voitures et des bus qui polluent énormément et qui les maltraitent ces arbres-là. Demain, avec moins de circulation automobile mais plus de tram, de vélos et de piétons, ces arbres vivront peut-être plus longtemps".

D'autres coupes sur le trajet du tram

Plus loin sur le parcours, il y a aussi 20 arbres à couper place des Déportés, 14 Place Saint-Lambert, 87 entre l'entrée du Boulevard Maurice Destenay et l'ancienne gare des bus. En tout, du Standard à Coronmeuse, le plan présenté pour l'obtention du permis prévoit 267 abattages et des plantations de remplacement. D’ici à ce que ces nouveaux arbres poussent, Liège aura son tram et le Boulevard de la Sauvenière un peu moins d’ombre.