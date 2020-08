Tram à Liège : les premiers rails sont posés

Ils sont là : les tout premiers rails du tram liégeois ! 12 rails, de 18 mètres chacun se frayent à présent un chemin sur le pont Atlas. Cela représente une infime partie de la future ligne, mais une étape très symbolique.

"Ils sont fabriqués en Autriche et ils sont arrivés par camion. On les a livrés pendant la nuit", raconte Patrick Montel, responsable de la construction de l’infrastructure du futur tram. Ces 12 rails ont été disposés en 4 files soit 2 voies, pour un total de 56 mètres de long. Pour accueillir le tram, en plus du trafic automobile, le pont Atlas a dû subir des travaux d’élargissement.

12 rails installés… Sur 3000 au total

"Pour l’instant, ces rails sont positionnés sur des gabarits, qui permettent de conserver le bon écartement entre chaque rail et de régler leur positionnement dans l’espace. Une fois que ce réglage est bien affiné par nos géomètres, on aura une opération de bétonnage qui va permettre de figer définitivement la position de la voie ferrée", explique le responsable des travaux.

En tout plus de 3000 rails seront livrés et installés pour former la future ligne de tram.

