C’est confirmé : dès mercredi prochain, le chantier du tram entre dans une nouvelle phase, avec la pose des rails dans l’hypercentre liégeois. En l’occurrence, dans le quartier Léopold.

Les travaux vont d’abord se concentrer, pendant six semaines, sur le côté pair, avec les nouveaux trottoirs et des chambres de visite, puis, jusqu’en mai, la réalisation de la plate-forme ferroviaire à proprement parler. C’est le ministre de la mobilité qui l’annonce, et qui s’en montre très satisfait.