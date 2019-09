Trafic ferroviaire interrompu entre Liège et Liers: une voie remise en service

Une voie de chemin de fer a pu être remise en service entre Liège et Liers vers 17h30, a indiqué le gestionnaire du réseau à l'agence Belga. La circulation avait été interrompue lundi à la mi-journée à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau. De la boue s'est écoulée sur les rails sur une centaine de mètres et les talus ont été fragilisés. Infrabel poursuivra les travaux durant la nuit et mardi, l'objectif étant de remettre la deuxième voie en service mercredi matin.

Des tonnes d'eau ont submergé les voies à la suite de la rupture d'une canalisation sur le zoning des Hauts-Sarts.

L'une d'elles a pu être remise en service en fin d'après-midi. Les trains doivent cependant circuler à vitesse réduite et le trafic s'effectue alternativement dans un sens puis dans l'autre.

Des perturbations sont donc encore à prévoir. Les voyageurs sont invités à se renseigner via les canaux de communication de la SNCB.

Les travaux de nettoyage et de stabilisation des talus se poursuivront au minimum durant la nuit et la journée de mardi.