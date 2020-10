Tous les événements interdits en Province de Liège

Le gouverneur de la Province de Liège renforce les mesures anti-covid. L'arrêté de police publié ce samedi après-midi interdit à partir de ce lundi 26 octobre tous les événements organisés par les villes et communes, de même que toutes les manifestations soumises à l'autorisation communale et les fêtes religieuses et laïques. L'interdiction est valable jusqu'au 19 novembre. Les cérémonies des 11 et 15 novembre sont autorisées, avec un maximum de 4 personnes. La prostititution est interdite. Les commerces alimentaires, night-shops, salles de jeux, bureaux de paris, casinos et magasins des stations-service doivent fermer à 20h00. Il sera interdit de consommer de l'alcool dans l'espace public. Les marchés de Noël ne pourront pas se tenir cette année.