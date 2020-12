"Tous dehors": à l'école communale de Theux, certains cours se donnent à l'extérieur

L'école à l'air libre, une fois par semaine. Ce projet didactique novateur a été mis sur pied par différents établissements, voici plusieurs années pour certains, tout récemment pour d'autres.

Ainsi, l'école communale de Theux a démarré dès la rentrée de septembre le projet "Tous Dehors". Chaque mercredi, toutes les classes participent à des ateliers en extérieur, non loin de l'école, liés aux matières prévues au programme des enseignants. Nous nous sommes rendus au potager collectif de Theux, l'un des lieux du projet "Tous Dehors".

Les élèves répartis en ateliers

Dans le potager collectif, les 20 élèves de 6ème primaire sont répartis en ateliers. Ici, on s’exerce aux fractions. Plus loin, des étoiles en bois permettent d’apprendre les formes géométriques: "Ça consiste à faire une étoile en branches de bois. On peut déterminer certaines formes géométriques, comme le triangle" explique une élève. Et au fond du potager collectif, c’est la terre que cinq élèves travaillent: "On doit étendre une bâche, remettre de la terre par-dessus. Après, on fera des trous dans la bâche et on plantera des fruits pour faire un jardin didactique".