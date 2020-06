Tourisme: un pass gratuit pour les habitants de la province de Liège

C'est une première en Wallonie. Dans le cadre d'un plan de relance de l'économie touristique, la Province de Liège et sa Fédération du Tourisme proposent un pass gratuit pour les habitants de la province qui leur permettra de profiter, seul ou en famille, de réductions et de multiples avantages sur de très nombreux sites touristiques. Karl Maréchal, pour la Fédération du Tourisme de la Province de Liège: "Quand on parle de site touristique, on vise l'offre tourisme au sens large du terme. Ce sont des attractions bien sûr, mais c'est aussi de l'hébergement, de l'horeca ou de l'offre venant des producteurs locaux".

Générer un flux de visiteurs locaux, et les fidéliser

Les professionnels touristiques ont directement répondu présents, comme le souligne Karl Maréchal: "Aujourd'hui, on arrive à plus d'une centaine d'offres, de réductions, d'avantages. On pourrait se dire que les professionnels touristiques ont été durement touchés durant les derniers mois, mais ils ont compris que le but est de générer un nouveau flux de visiteurs locaux. On sait que, pour la plupart, les vacances vont se dérouler en Belgique et en Wallonie. Souvent, on connait moins bien les attraits touristiques de sa propre région. Nous, on veut aller chercher ce public-là et le fidéliser pour cet été mais pour les saisons suivantes également".

Déjà 17.000 demandes enregistrées

17.000 demandes sont déjà enregistrées. Pour commander votre pass, rendez-vous sur www.passprovincedeliegetourisme.be.

Dès le 1er juillet, la liste des sites et lieux touristiques concernés sera en ligne. Une liste qui évoluera au fil du temps.