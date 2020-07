Tourisme, randos et balades à vélo : faites le plein de bonnes idées pour des vacances liégeoises

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19." Cet été, Sudpresse vous propose son supplément "L’été au Maxx". Un condensé d’idées brillantes et de bons plans pour profiter d’une saison estivale décidément belge. "L’idée est de faire découvrir aux lecteurs des choses qu’ils ne connaissent peut-être pas, de leur donner des idées d’activité à faire les week-ends, en vacances, entre amis, en famille… ", détaille Emilie Depoorter, chef d’édition adjointe à La Meuse.

Le plus beau village de Wallonie sera-t-il liégeois ? - 06/07/2020 Avec la complicité de Vivacité, Sudpresse lance son opération "Le plus beau village de Wallonie". Ce lundi 6 juillet, le quotidien nous présente dix villages de la Province de Liège, qui concourront parmi 60 localités wallonnes.

"On commence avec l’opération "Le plus beau village de Wallonie". On enchaîne, pour Liège par exemple, le 11 juillet avec une série de balades à vélo et Ravels en région liégeoise. Puis on continue avec d’autres thématiques : les points d’eau, les villes et leurs merveilles, des randonnées, des produits du terroir… ça va durer tout l’été ! "

Élisez le plus beau village de Wallonie