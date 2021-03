Tour panoramique à Battice: le permis d'urbanisme a été approuvé

Découvrir tout le plateau de Herve perché à plus de 30 mètres de hauteur, ce sera bientôt possible. Une nouvelle étape vient en effet d'être franchie dans le projet de tour panoramique à Battice. Le permis d'urbanisme vient d'être approuvé.

Il s’agit de transformer cette ancienne installation de l’Otan en un "haut" lieu touristique. Via un ascenseur vitré, le public pourra accéder à deux plateformes, l'une perchée à 16 mètres du sol, l'autre à plus de 32 mètres, ce qui permettra ainsi de profiter d’une vision à 360 degrés sur le plateau de Herve jusqu’au plateau des Hautes-Fagnes. Bernard Allelyn, échevin de l'urbanisme à Herve: "On s'est bien rendu compte qu'avec la crise sanitaire, depuis un an, on a, si on peut en chercher les effets positifs, -et je pense qu'il y a toujours des effets positifs à tout-, on a eu au moins l'avantage de mettre sur les chemins, les sentiers, les routes de promenade, un paquet de gens, soit à pied, soit en vélo, et on s'est donc dit tout naturellement que ce serait encore une offre complémentaire, c'est-à-dire ici une vue à 360 degrés sur l'ensemble de notre territoire".

Si les travaux se déroulent comme prévu, les premiers touristes pourraient profiter de la vue panoramique dans un peu plus d'un an.