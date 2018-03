Tour de Mangombroux : le conseil communal de Verviers s'ouvre sur une interpellation citoyenne

Un représentant des riverains du quartier de Mangombroux a pris la parole face au conseil et à l'échevin de l'urbanisme Benoît Pitance ce lundi soir en ouverture du conseil communal. Michaël Conradt a redit l'opposition du quartier face au projet de construire un immeuble de cinq étages à la place de l'ancienne piscine à ciel ouvert. Michaël Conradt, boulanger-pâtissier et riverain du projet est mécontent : "on veut faire une tour à la place de l'ancienne piscine. Mais d'après le schéma de structure, c'est cinq logements maximum à cet endroit-là. La ville ne respecte pas notre choix !"

Benoît Pitance : "cinq étages, ce n'est pas une tour !"

En face, l'échevin lui a répliqué que les citoyens avaient pu donner leur avis et que le premier projet avait été largement modifié en tenant compte de ces avis : "Monsieur Conradt fait de la récupération politique. Il y a maintenant sur la table un deuxième projet. Et la ville est tenue d'y répondre. Soit oui, soit non. Comme pour n'importe quel projet. La ville doit motiver sa décision. Et pour motiver sa décision, elle doit prendre en compte toute une série d'éléments.

La commission consultative d'aménagement du territoire a rendu un avis positif. Le collège décidera sur la base de tous ces éléments-là. Avant ça, je ne peux pas prendre position sur le fond du dossier, puisque le collège le fera dans un mois et demi. Après cette décision du collège, les voies de recours habituelles seront ouvertes. Tant pour le promoteur que les riverains, si l'un ou les autres ne sont pas satisfaits de la décision du collège" conclut l'échevin Benoît Pitance.