Toujours pas de décision sur la saisie des camions roumains du groupe Jost

Le président du tribunal de première instance de Liège a reporté sa décision à huitaine, parce qu'un point de droit n'a pas été abordé lors des audiences, alors qu'il semble s'appliquer à ce dossier. Il convient donc de "rouvrir les débats".

Pour rappel, le groupe de logistique Jost est au centre d'une vaste enquête pour fraude sociale et traite des humains, notamment à travers sa filiale roumaine Skiptrans. Le juge d'instruction, en décembre, a ordonné la saisie de trois cent cinquante véhicules immatriculés au nom de cette firme. L'entreprise a réussi à s'y opposer, en janvier, par une requête unilatérale devant un juge civil. Mais elle aurait pu , et peut-être qu'elle aurait dû, introduire un recours devant une chambre des mises en accusation, une démarche qui aurait suspendu l'exécution de la saisie. Aurait pu / aurait dû, c'est ce qui n'a pas été abordé dans les plaidoiries, et qui doit donc être discuté, avant que la saisie des camions de Skiptrans soit ou non validée.