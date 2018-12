Too Good Too Go, l'appli anti-gaspillage alimentaire, débarque à Liège

Lutter contre le gaspillage alimentaire: c'est l'objectif d'une nouvelle application pour smartphone. Son nom: "Too Good Too Go". Elle permet aux commerçants partenaires de proposer leurs invendus à petits prix. L'appli a déjà fait ses preuves en Europe et est à présent disponible sur Liège.

Le principe est assez simple: les commerçants partenaires proposent leurs invendus à petits prix. Une action qui plaît à la fois aux commerçants mais aussi aux consommateurs connectés.

Grâce à un système de géolocalisation, l'appli renseigne les commerçants partenaires. Différents paniers surprises y sont proposés pour moins de la moitié du prix initial. Un projet qui a rapidement conquis le responsable d'un restaurant Excki à Liège: "Chez nous c'est un sandwich, une salade, et un morceau de tarte comme dessert. C'est complètement dans l'optique d'Excki de diminuer notre empreinte écologique, entre autres, et donc jeter de la nourriture qui est encore consommable le soir-même. Évidemment, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de nos valeurs. Et donc une application comme ça, c'est vraiment du pain béni".

L'application est également utilisée par la responsable d'un salon de thé à Liège. Selon elle, cette appli, c'est un bon moyen de se rapprocher un maximum du zéro déchet: "C'est bête mais un plat par jour à ne pas jeter, c'est énorme quand même. On ne se rend pas toujours bien compte. Ça peut vite remplir une poubelle. C'est même triste aussi pour nous par exemple d'avoir préparé un cake maison, qui finalement n'est pas parti parce qu'il n'y a pas eu assez de clients ce jour-là ou cette semaine-là. Mais voilà on peut quand même le proposer dans le Too Good Too Go et ça invite justement à découvrir nos produits autrement, et c'est super sympa".