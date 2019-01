Toi aussi tu veux remporter le Championnat du monde du pull le plus moche?

Vous souhaitez prolonger quelque peu les réveillons ? Vous avez encore envie de faire la fête ? Dans un esprit pour le moins délirant et décalé ? Alors voici un rendez-vous qui devrait vous tenter: Le Championnat du monde du pull le plus moche. Fort d'un premier succès l'année dernière, l'asbl "Le Hangar" située Quai Saint-Léonard à Liège, organise ce vendredi 4 janvier, la deuxième édition de ce défilé de mode certainement le plus improbable. C'est dans la foulée du Marché de Noël qu'organise depuis plusieurs années l'asbl "Le Hangar", qu'est née l'idée saugrenue de ce Championnat du monde du pull le plus moche. "Pendant le Marché de Noël ou tout autre événement qui se déroule durant la période des fêtes, on a eu plus d'une fois le regard attiré par les pulls que portent certaines personnes" explique sourire aux coins des lèvres, Julien Hockers, co-organisateur de l'événement " on s'est souvent demandé si ces personnes jouaient la carte de l'humour, de la dérision...parfois oui sans doute, mais pas toujours! On s'est en tout cas dit qu'il y avait là matière à creuser pour organiser un événement original."

Les goûts et les couleurs

La question essentielle se pose: qu'est-ce qu'un pull moche? "On est évidemment en pleine subjectivité" souligne Julien Hockers "chacun a sa définition du beau et du laid. A titre d'exemple, la gagnante de la première édition portait un pull aux couleurs assez indéfinissables, entre le mauve, le brun, le bordeaux...avec pour motif principal, une énorme casserole de laquelle sortait des flammes avec un tas de broderies dorées et argentées. Au dos du pull, on pouvait lire une recette culinaire africaine. Voilà un genre parmi d'autres, mais celui-là a en tout cas fait un tabac !"

Un vrai défilé de mode

Les candidats sont invités à monter et défiler sur scène afin que le public et le jury, composé de quatre professionnels du milieu artistique liégeois puissent découvrir leur plus beau...enfin, non...leur plus laid pull. "Les candidats présentent non seulement leur pull le plus moche ou estimé comme tel" explique encore Julien Hockers " mais ils racontent aussi l'histoire de ce vêtement. Est-ce qu'ils en ont hérité, est-ce un cadeau ou l'ont-ils acheté eux-mêmes ? " Le jury délibère ensuite, très sérieusement bien-sûr, après avoir vu les candidats. L'année dernière ils ont été une trentaine à avoir défilé devant deux-cents personnes. Ce Championnat du monde du pull le plus moche est avant tout une grande fête où règne la dérision. Le gagnant reçoit d'ailleurs un prix à l'image du pull ! Envie de participer ? Vous trouverez ou retrouverez très certainement dans votre garde-robes, le pull de circonstance! Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook de l'évènement: "Championnat mondial du pull moche".