Tinlot : "Le Coq aux Champs" ferme tout le week-end pour offrir plus de confort de travail à son personnel et le garder

Des restaurants qui réduisent leurs horaires d’ouverture, cela devient assez fréquent. La crise sanitaire est passée par là, avec des changements d’habitudes côté clientèle et surtout côté personnel où ils sont nombreux à avoir changé de secteur. Recruter de bons collaborateurs est encore plus compliqué qu’avant. Les restaurateurs cherchent donc à conserver leur équipe en offrant plus de confort de travail.

Exemple tout récent : Christophe Pauly, le patron du restaurant "Le Coq aux Champs" à Tinlot, une étoile au guide Michelin, chef de l’année au Gault & Millau Belux 2021. Durant les week-ends, il n’ouvrait déjà plus que le samedi soir. Dorénavant, son établissement est totalement fermé les samedis et dimanches.

"Ça fait un bout de temps – au moins une grosse année – que j’y pensais", explique Christophe Pauly, "Là, le covid a changé pas mal de choses au niveau des esprits. Pour s’entourer de très bons collaborateurs, à l’heure actuelle, leur offrir un confort de travail, quand vous avez des jeunes qui travaillent bien, c’est important. Je pense que le fait, dans la restauration, qu’ils aient découvert que les soirées ça existait pendant le covid, ça a accéléré les choses. Un confort de vie qui est autant pour moi."

Le patron du "Coq aux Champs" poursuit : "Il y a plus de douze ans, quand on a décidé de fermer le dimanche, j’ai des collègues qui m’ont dit : 'Tu es fou'. Et, en fait, la clientèle du dimanche a migré vers d’autres jours. Là, du coup, samedi et dimanche, c’est fermé. Mais le samedi soir, on l’a remplacé par le lundi soir et le mercredi midi. Notre premier lundi était complet, lundi prochain aussi."

"Je souhaite vraiment que, pour mes collaborateurs, ça puisse fonctionne comme ça parce que ça leur donne tous la banane. Pour être bon, un moment donné, il faut pouvoir couper, se reposer, pouvoir un peu profiter, c’est important", conclut Christophe Pauly.