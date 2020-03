Tinlot : des exhumations au cimetière de Fraiture pour retrouver de la place et former des fossoyeurs

Une vingtaine d’exhumations a été réalisée vendredi dans le cimetière de Fraiture-en-Condroz sur la commune de Tinlot. Objectif : récupérer de la place en supprimant des tombes abandonnées. Il était en effet devenu impossible de satisfaire les demandes de nouvelles concessions. Le cimetière était complet et il ne peut pas être agrandi.

Une formation pratique de la Région wallonne

Les exhumations et les transferts dans l’ossuaire ont été effectués par une équipe de vingt fossoyeurs venus de plusieurs communes pour une formation pratique à l’exhumation, une des formations organisées par la Région wallonne dans le cadre des actions pour revaloriser le métier de fossoyeur. Accueillir une telle formation est une opportunité, explique Christine Guyot, la bourgmestre de Tinlot : " Exhumer, par corps, ça coûte, par une entreprise indépendante, 1000 euros. Ce serait à budgéter sur plusieurs années, évidemment, parce qu’on est une petite commune, on n’a pas des gros revenus non plus. Via ce canal-ci, le coût c’est juste tout ce qui logistique. "

La formule ne profite pas seulement à la commune, comme l’indique Xavier Deflorenne, le "Monsieur cimetières" de Wallonie : " Ça nous donne nous la possibilité de travailler directement sur le terrain. Ici, on a trouvé toute une série de situations compliquées : des cercueils en polyester, les housses en plastique, ce genre de choses… Ça réapprend aux fossoyeurs à gérer ce genre de matériaux. Puisque les corps ne se décomposent pas, ils s’arrêtent surtout dans des phases de décomposition problématiques. Dans ce contexte-ci, ils apprennent les bons gestes. "

Sébastien Weber, fossoyeur à Tinlot, ajoute : " On vide des sépultures, on a des corps en mains, ou des ossements. Il faut être préparés. Ça peut être des images dures, des odeurs dures. Mais c’est quelque chose qui doit se faire, toujours agrandir les cimetières ce n’est pas possible non plus. "

Un soutien psychologique proposé par la commune

Deux fossoyeurs tinlotois ont participé à la formation. La commune a pris l’initiative de leur proposer en plus un soutien psychologique via la médecine du travail.

Sébastien Weber, est convaincu du bien-fondé de l’initiative : " La commune nous a proposé un soutien psychologique qui, je pense, est très, très utile. " Les fossoyeurs ont-ils des appréhensions avant de réaliser des exhumations ? " Oui, bien sûr, on ne dort pas toujours bien. Quelqu’un de normal doit avoir des appréhensions, il me semble. Ça nous travaille avant et après. ", répond Sébastien Weber.

A propos du soutien ainsi proposé, la bourgmestre de Tinlot, Christine Guyot précise : " Ça a été une préparation avant, pour que les fossoyeurs puissent livrer quand il y avait des choses qui coinçaient. C’est un peu la surprise chaque fois qu’ils ouvrent un caveau. Ils ont l’occasion après aussi de pouvoir rencontrer le psychologue du SPMT pour pouvoir aussi encore dégager des choses qui subsisteraient. C’est bien de savoir qu’on a un recours s’il y avait un problème. "

Comment Xavier Deflorenne, le "Monsieur cimetières" de la Région wallonne, accueille-t-il la démarche ? " L’initiative de la commune de Tinlot est intéressante. Maintenant, il faut aussi recadrer les choses. Un fossoyeur qui est en difficulté psychologique est un fossoyeur qui n’a pas été formé ou qu’on a envoyé seul pour gérer des missions qui le dépassaient. L’avantage de ces formations où je rassemble une vingtaine d’individus, c’est qu’ils se soutiennent tous les uns les autres et donc, qu’à partir de là, on n’ait pas de difficultés psychologiques. "

L’autre cimetière tinlotois complet, celui de Soheit-Tinlot, devrait accueillir une journée de formation pratique à l’exhumation dans deux ans.