Tilff: quatre noyades en 4 ans dans l'Ourthe

Un vétérinaire originaire de Huy est décédé dimanche soir en sauvant son chien tombé à l'eau à Tilff, ont indiqué les pompiers de Liège. L'animal a été sauvé, mais son propriétaire n'a pu être réanimé par les services de secours.

Après avoir sauté dans l'Ourthe pour sauver son chien qui y avait plongé, un homme est décédé sous les yeux de sa femme et de son fils. Peu avant l'accident, le couple se promenait avenue Neef à Tilff avec leur chien quand celui-ci s'est subitement jeté à l'eau. Son propriétaire l'a directement rejoint pour lui porter secours.

Des passants ont alors tenté d'aider le vétérinaire, les ambulanciers ne parviendront pas à le réanimer. Le chien a lui été sauvé par les pompiers de Liège.

Un cas qui n'est pas isolé

En quatre ans, quatre personnes ont perdu la vie dans l'Ourthe entre le pont et le barrage à Tilff. Tous ont plongé afin de sauver un animal de la noyade. En 2014, deux pompiers perdent la vie en essayant de sauver un cygne, suivis l'année passée par un homme qui venait au secours de son chien. C'est dans l'apparente tranquillité de l'eau que se cache le danger. "Ces accidents sont dus à trois phénomènes, explique le Didier Willemart, chef de corps de la zone de police Secova. Un premier qui est celui de l'étranglement en amont du barrage et qui crée un courant relativement important. Le second est celui du barrage en lui-même avec le phénomène de rappel". La dénivellation après le barrage produit un effet de contre-courant qui rappelle sans cesse les objets sous la surface, tel le mouvement du tambour dans une machine à laver. "Le troisième phénomène est celui des blocs immergés, qui sont là pour casser la force du courant et pour éviter l'érosion des berges". Un véritable piège pour ceux qui s'y retrouvent coincés.

La baignade dans l'Ourthe n'est pas autorisée, principalement pour la qualité de l'eau, mais à Tilff les panneaux installés sont là pour rappeler la dangerosité du site. Les autorités communales, sur proposition de la bourgmestre d'Esneux, Laura Iker (MR), souhaitent installer un nouveau panneau de sensibilisation cette fois en rappelant, comme sur les autoroutes, le nombre d'accidents qui se sont produits à cet endroit.

Ne jamais lutter contre le courant

En observant un canard se promener à la surface de l'eau, on s'aperçoit que jamais l'anatidé nage à contre-courant. L'animal se laisse porter tout en se dirigeant à l'oblique vers la rive où le courant est le moins fort. Frédéric Lemire, coordinateur des plongeurs et sauveteurs de la zone II de Liège rappelle les bons gestes à adopter si on se retrouve pris dans un courant qui n'est pas perturbé. "Laissez-vous porter, tentez de rester en surface le plus longtemps possible et ne luttez pas contre l'élément, mais utilisez-le. Si rien ne vient perturber l'écoulement de l'eau, tentez grâce au courant de rejoindre à la nage la rive où l'eau est plus calme".