Tilff: les travaux du nouveau pont ont débuté

La saga du pont de Tilff dure depuis près de 15 ans. Mais cette fois, ça y est, les travaux du nouveau pont ont débuté. Ils ont été officiellement lancés ce mercredi matin. Le nouveau pont enjambera l'Ourthe, comme l'actuel, mais aussi les voies de chemin de fer. Ce qui permettra de supprimer le passage à niveau. La facture doit s'élever à 13 millions d'euros. Infrabel en payera la moitié et la Région Wallonne, l'autre. Durée prévue : deux ans et quelques mois. Le lancement des travaux a aussi été l'occasion d’innover : les officiels et la presse, le matin, puis les riverains, en fin de journée, ont pu, une tablette dans les mains, effectuer une visite virtuelle en réalité augmentée du futur ouvrage.