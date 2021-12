Tilff: la visite réconfortante de Saint-Nicolas

Saint-Nicolas a débuté sa tournée. C'est sa fête lundi, mais ce matin déjà, il était dans une école à Tilff. Un vrai moment d'insouciance et de légèreté qui était nécessaire vu l'actualité, et suite aux inondations qui ont touché l'établissement cet été.

Ils l’ont appelé, longtemps, et ont été entendus. Saint-Nicolas est arrivé, telle une star de rock'n'roll, acclamé par toute l’école.

Un Grand Saint qui a alors eu droit à quelques poèmes, dont un en wallon. Un effort qui a fait plaisir au Grand Saint: "Je savais qu'ils m'avaient réservé une surprise, mais c'était vraiment une belle surprise. Et la petite poésie en liégeois, ça m'a beaucoup touché".

Du coup, le Grand Saint s’est montré généreux, pour le plus grand bonheur des enfants: "Il nous a dit qu'on aurait des bonbons". "Je suis très très contente. J'ai eu plein de bonbons" s'enthousiasment-ils.

L’école tenait à maintenir cette Saint-Nicolas, d’autant que les inondations et le covid ont compliqué le déroulement de l’année. Georges Podgorski, directeur de l’école Sainte-Marie de Tilff: "Pour eux, des moments de fête, c'est important. Donc on essaye de les maintenir, quand c'est possible, en respectant les conditions sanitaires, pour faire plaisir aux enfants, et ça nous fait plaisir également".