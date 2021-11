Tilff : la passerelle cyclo piétonne est désormais accessible

La passerelle cyclo piétonne est ouverte depuis ce mercredi à Tilff. Les inondations ont retardé cette ouverture de quelques semaines. Elle complète le dispositif du nouveau pont qui, lui, a été mis en service en juin dernier.

C’est aussi le point final d’un très long dossier : 3 ans de travaux, 12 millions d’euros, une attente de 20 ans avec un pont provisoire…

5 images La passerelle est suspendue au pont utilisé par les automobilistes et les poids lourds © RTBF – Olivier Thunus

Franchir l’Ourthe vers la gare ou le Ravel, en toute sécurité Cette nouvelle passerelle cyclo piétonne est, comme son nom l’indique, exclusivement réservée aux vélos, aux piétons et aux personnes à mobilité réduite. Elle leur permettra de franchir l’Ourthe en toute sécurité, avec un accès direct à la gare de Tilff.

Le RAVEL qui longe l’Ourthe a également été refait et est désormais accessible directement soit via des escaliers, soit via une rampe.

5 images Ses caractéristiques la rendent unique en Belgique © RTBF – Olivier Thunus

Un petit pont suspendu Cette passerelle, c’est aussi une belle prouesse technique. Elle fait 85 mètres de long. Elle est en fait suspendue au tablier du pont, grâce à 12 barres d’acier, sans appui dans la rivière. Et elle a une forme assez élégante, en forme de sablier, plus étroite au milieu (4,5 mètres de large), plus large sur les points d’ancrage (7,5 mètres de large). Ce petit pont d’acier et de bois peut tout de même supporter un poids de 6 tonnes, histoire de permettre aux camions de maintenance de travailler en sécurité. Quelques travaux de pavage et de balisage devront encore être finalisés.

5 images La passerelle a une largeur variable qui lui donne la forme d’un sablier, sa zone la plus étroite étant située en son centre. © RTBF – Olivier Thunus

Réactions positives Les premiers utilisateurs de ce pont ont eu des réactions positives face à cette réalisation : "C’était utile. C’est plus sécurisant pour les cyclistes parce que le pont provisoire était vraiment dangereux. Il devenait très vieux et il était plus que temps", affirme Valérie Firquet. "On l’a attendu longtemps et c’est fabuleux. Là, on n’entend ni les poids lourds ni les bus qui passent au-dessus. On n’entend rien", se réjouit Marie-Pascale. "Ça me facilitera la vie, à la fois pour rejoindre le ravel ou pour aller en cours. C’est plus pratique de passer par cette passerelle", s’enthousiasme un étudiant tilffois.

5 images Lors de l’inauguration, les personnalités présentes ont marqué leur empreinte de pied dans la passerelle. © RTBF – Olivier Thunus