Tilff : la passerelle cyclo piétonne accessible dès ce mercredi

La passerelle cyclo piétonne sera ouverte ce mercredi à Tilff. Les inondations ont retardé cette ouverture de quelques semaines. Elle complète le dispositif du nouveau pont qui, lui, a été mis en service en juin dernier.

C’est aussi le point final d’un très long dossier : 3 ans de travaux, 12 millions d’euros, une attente de 20 ans avec un pont provisoire…

Franchir l’Ourthe vers la gare ou le Ravel, en toute sécurité

Cette nouvelle passerelle cyclo piétonne est, comme son nom l’indique, exclusivement réservée aux vélos, aux piétons et aux personnes à mobilité réduite. Elle leur permettra de franchir l’Ourthe en toute sécurité, avec un accès direct à la gare de Tilff.

Le RAVEL qui longe l’Ourthe a également été refait et est désormais accessible directement soit via des escaliers, soit via une rampe.

Un petit pont suspendu

Cette passerelle, c’est aussi une belle prouesse technique. Elle fait 85 mètres de long. Elle est en fait suspendue au tablier du pont, grâce à 12 barres d’acier, sans appui dans la rivière. Et elle a une forme assez élégante, en forme de sablier, plus étroite au milieu (4,5 mètres de large), plus large sur les points d’ancrage (7,5 mètres de large). Ce petit pont d’acier et de bois pourra tout de même supporter un poids de 6 tonnes, histoire de permettre aux camions de maintenance de travailler en sécurité.

Quelques travaux de pavage et de balisage devront encore être finalisés mais la passerelle sera donc bien accessible ce mercredi après 10h.