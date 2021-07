Tilff: de l'électricité aux vivres, les sinistrés manquent de tout et s'organisent

Dans les régions touchées par les inondations, les magasins sont fermés. Ils ont, pour la plupart, aussi été inondés. Et cela rend la vie des sinistrés encore plus compliquée car ils doivent faire des kilomètres pour des biens de première nécessité.

Toute la vallée est sinistrée, il faut aller sur les hauteurs pour trouver de l'alimentation

Depuis que l’Ourthe est sortie de son lit, les rues de Tilff sont méconnaissables. Sur place, comme partout ailleurs, la solidarité s’organise. Mais les habitants et les commerçants manquent de tout. Elsa Cirri est gérante d’une épicerie à Tilff: "Toute la vallée est complètement sinistrée, donc il faut toujours se diriger vers les hauteurs pour trouver de l’alimentation. Ça fait des files, c'est un peu chaotique à ce niveau-là".

Et c’est vrai que dans le centre, presque tous les commerces ont été touchés. Pour trouver des vivres ou du matériel de nettoyage, il faut donc remonter vers Boncelles par exemple. Mais ceux qui sortent de cette grande surface de bricolage n’ont pas toujours trouvé leur bonheur: "J'étais venu chercher des raclettes, des torchons. Je n'ai pas trouvé grand chose, le rayon est vide" témoigne un client.

Dans le supermarché voisin aussi, on a vu un afflux de clients suite aux inondations. Mais ici, heureusement, on avait de quoi répondre à la demande. Maxime Jonet, directeur-adjoint: "Ce sont des choses qui ont été prévues puisqu'on avait un jour férié, et vu la situation, ça a été renforcé de la part de la centrale. On a reçu tout le nécessaire pour pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions".

Matériel de nettoyage, groupes électrogènes: la solidarité est de mise

De retour à Tilff, nous rencontrons Marie-Pierre Dolkan. Cette habitante a tout perdu. Mais ses proches ont pu la dépanner en matériel de nettoyage: "Tous mes amis ont pris ce qu’il fallait. Et voilà, on s’entraide".

Une denrée rare par contre s’échange entre voisins: des groupes électrogènes, nécessaires pour actionner les pompes, alors que l’électricité n’est toujours pas revenue dans les habitations. "J’ai cherché pendant 3 jours, je n'ai rien trouvé." explique Bruno Smolarek, ami d’une sinistrée à Tilff. "Finalement, j'en ai trouvé un chez une connaissance. Il est dans ma voiture. Dès que ce sera un peu plus propre, je vais le sortir pour m’occuper de la cave".

Difficile de passer son temps à chercher des vivres ou du matériel quand il faut avant tout penser à déblayer. Il faudra du temps pour que le quotidien de ces milliers de citoyens soit à nouveau plus simple.