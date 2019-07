Tihange: l'enquête publique pour le stockage à sec des déchets nucléaires s'est clôturée

Pour rappel, cette construction d'un vaste entrepôt vise à accueillir ces déchets pour une durée de 80 ans dans un hangar à sec et non plus dans une piscine. Neuf communes dans la zone autour de la centrale nucléaire de Tihange sont concernées. En tout, 265 courriers ont été reçu selon les informations à lire dans les colonnes de l’Avenir ce matin.



Ce qui frappe à la lecture de ces avis, ce sont les importantes disparités entre les communes. La plupart des réclamations viennent de Huy ou de Marchin, alors que personne ne s'est manifesté à Engis par exemple. Pour ces citoyens mécontents, ce hangar est trop grand, trop fragile et surtout l'exploiter pendant 80 ans d'exploitation, c'est trop long.

Du côté des communes, certaines disent " oui " mais à certaines conditions. C'est le cas à Wanze, Huy ou Villers-le-Bouillet. Du coté des " non ", il y a Amay et Nandrin. Pour Michel Lemmens, bourgmestre de Nandrin, cette solution de stockage est jugée bien trop risquée, notamment à cause d'éventuels accidents d'avions : " Il faut quand même être conscient aussi que l’aéroport de Bierset est à proximité. Les avions tournent autour de la centrale de Tihange un peu après avoir décollés et les analyses de risques présents dans le dossier sont un peu lacunaires pour nous. "

Le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne devra rendre la décision définitive dans ce dossier tandis que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire se prononcera sur l'aspect nucléaire.