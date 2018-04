Thimister: parcourir les bois en trottinette électrique tout-terrain

"Je me disais que ça allait glisser mais ça tient bien!"

A 23 ans, Lisa endosse le sac à dos qui contient 5 kilos de batterie. Elle n'était jamais montée sur une trottinette électrique tout terrain qu'elle a testée dans les bois: "c'est très amusant. Pour moi, ça va un peu vite parce que je ne suis pas fan de vitesse et dans les descentes, avec la boue, je me disais que j'allais glisser mais ça tient bien". La vitesse de l'engin est limitée à 25 km/h.

"Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment plus trop marcher"

C'est Michel Libert, le patron D'Events-Factory qui a eu l'idée d'organiser ces sorties en TTT (Trottinettes électriques Tout-Terrain): "les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment plus trop marcher! Faire du vélo, pour les non sportifs - même en électrique- il faut quand même

faire un peu de sport tandis que la trottinette électrique, il suffit de se mettre sur la plateforme, donner un peu des gaz, savoir freiner et on passe un bon moment en ne faisant aucun effort physique. En une heure trente, on peut faire un parcours de découverte d'environ 20 à 25 kilomètres." A partir de 6 participants, le groupe est accompagné par un guide. Plusieurs balades sont proposées: Plateau de Herve, barrage de la Gileppe, Val-Dieu...