Thimister-Clermont: un nouveau site internet pour les archives de la commune

Tantôt un fait de guerre, tantôt une procession, tantôt l’agriculture et les villages de jadis, les documents foisonnent sur le site Thimistoria. Ils ont été nombreux à fouiller grenier et fonds de tiroir pour dénicher des documents illustrant la vie locale depuis 1870. Bruno Brandt est l’un des artisans du projet: "On sait qu'il y a un trésor chez le citoyen. Ça peut aller d'une carte postale qu'un visiteur de Clermont, un touriste, a voulu envoyer à sa famille, des photos de la guerre 40, également des factures par exemple de 1920 avec le prix du beurre à quelques centimes".

Déjà plus de 700 documents

Autre pièce visible sur le site : le Château des Couves à Thimister. - © Le Réverbère – Thimister Clermont

Vu la quantité d’archives, un choix s’est opéré sur base de la qualité, de la rareté et de la variété des documents. André Verreux, gestionnaire du site: "Maintenant, on arrive à plus de 700 documents. On peut rechercher par rue, par village, par événement, par catégorie de personnes, donc si on fait une recherche sur les cérémonies religieuses, on l'aura, le tournage d'un film qui a eu lieu ici sur Clermont, on l'aura également".

De nombreuses archives doivent encore être mises en ligne et les citoyens sont invités à poursuivre leurs recherches. Le nouveau site peut être consulté dès à présent à l'adresse thimistoria.be