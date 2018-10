Thimister-Clermont: entre continuité et citoyenneté

A Thimister-Clermont, deux listes s’affrontent. La très expérimentée " Entente des Intérêts Communaux " (EIC) au pouvoir depuis 2000 et " Transition Citoyenne " (TC) composée de citoyens et d’écologistes. Les challengers espèrent doubler le nombre de sièges acquis par l’opposition lors des dernières élections. EIC souhaite conserver sa majorité absolue. Qui l’emportera ? Une chose est certaine, l’écharpe mayorale est à prendre puisque l’actuel bourgmestre Didier D’Oultremont au pouvoir depuis 24 ans, n’est pas candidat.

EIC : s’engager dans la continuité

La liste " Entente des Intérêts Communaux " est emmenée par Lambert Demonceau, deuxième aux élections de 2012. Ce libéral a été le bras droit du bourgmestre durant 18 ans. Sa liste est composée de trois autres candidats MR, quatre cdH et neuf citoyens actifs dans la vie culturelle, sportive et associative de la commune. L’objectif : poursuivre le travail entamé, " mais avec une meilleure communication envers les habitants " insiste Lambert Demonceau. EIC souhaite en effet les impliquer dans certaines grandes décisions. Parmi ses projets, la liste veut réaménager le centre de Thimister, finaliser la nouvelle crèche pour 2019, restaurer l’intérieur de l’église qui est classée et revitaliser le site de la cidrerie Ruwet.

En 2012, " Entente des Intérêts Communaux " avait remporté 76,5% des suffrages et 80% en 2006. C’est la liste de la continuité mais avec neuf nouveaux visages sur les 17 candidats.

TC : les citoyens veulent leur part du gâteau

En face, une seule autre liste : " Transition Citoyenne ". Il s’agit d’un groupement de 13 citoyens auquel s’ajoutent quatre écologistes déjà candidats aux dernières élections. Tout part d’un appel lancé en 2017 par des habitants aux habitants. L’objectif était de réfléchir ensemble à des propositions pour faire avancer leur commune. C’est ensuite qu’est venue l’idée de mettre en place une liste électorale.

TC souhaite mettre l’accent sur l’aménagement du territoire notamment en développant la mobilité douce, sur le vivre ensemble avec un meilleur accès au logement et sur la protection de l’environnement. Le collectif veut également une gestion participative de la commune. " Notre différence ? Nous n’avons pas construit notre programme pour les citoyens, mais avec les citoyens " souligne Martine Cnop-Endro, la tête de liste Ecolo de Transition Citoyenne. Une place qu’elle a obtenue au tirage au sort.

Si elle est élue, Martine Cnop-Endro ainsi qu’Herbert Meyer et Roger Baguette, deux autres candidats ont déjà annoncé qu’ils ne resteront qu’une demi législature.

Transition citoyenne se présente comme un collectif voulant relever les défis " autrement ". Il espère pour cela obtenir six sièges et être ainsi en mesure de faire bouger les rangs.