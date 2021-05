Thimister-Clermont : AMG Belgium ferme, 28 personnes perdent leur emploi

"Lors de la procédure Renault, on a refait l’historique de l’entreprise", explique Francis Lamberg pour le Setca,"l’entreprise n’a jamais décollé. Ils avaient des projets mais il y a eu un manque de management, de leadership. On n’a peut-être pas toujours mis les moyens au bon endroit, au bon moment."

Depuis 1996, le groupe avait tenté de pénétrer le marché belge en créant shows rooms et magasins au zoning des Plénesses à Thimister mais aussi à Liège et Eupen.

Quand la maison mère a décidé de prendre des participations majoritaires dans un groupe concurrent et leader en Belgique, le sort d’AMG Belgium était scellé. La société, en faillite, a actionné la procédure Renault. Elle fermera ses portes fines de ce mois. 28 personnes perdent leur emploi mais la majorité a déjà retrouvé du boulot ailleurs et le Setca tient à souligner la correction des négociations : "Le groupe a assumé ses responsabilités. Les préavis ont été payés et on a même obtenu un volet extralégal".