Theux: vingt-cinq euros d'amende pour un disque de stationnement non-conforme

Un automobiliste se gare pour une course. Cela se passe à Theux. Il place sous son pare-brise le disque qu'il a acheté en Bretagne. Au retour de sa course, un désagréable papillon l'attend.

Trop de traits entre les heures

L'automobiliste ne comprend pas en quoi son disque n'est pas conforme. Benoît Godard, porte-parole de Vias, l'institut pour la sécurité routière, nous donne l'explication: "Il est non-conforme parce qu'il y a trop de traits entre les heures. Le disque de stationnement légal comporte un seul trait entre chaque heure. A cause de ces petites lignes, il ne peut pas respecter la loi puisque la flèche du disque doit être placée sur le trait qui suit l'heure d'arrivée, et ici, étant donné qu'il y a beaucoup de traits entre les heures, il ne lui est pas possible de faire ça, et donc, on peut quand même comprendre qu'à un moment donné ou à un autre, ce conducteur se fasse verbaliser. Ça peut paraître tiré par les cheveux, oui, certainement, parce qu'on sent bien que ce Monsieur est de bonne foi, et donc lui faire la remarque et lui suggérer de se procurer le bon disque de stationnement, par exemple en glissant un petit papier sous son essuie-glace, aurait peut-être ici, dans ce cas qui nous occupe, été plus opportun".