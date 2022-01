Theux : un mur de berge de la Hoëgne s’est partiellement effondré au pied du pont de la Bouxherie

A Theux, ce mardi matin, un mur de berge construit sur la rive droite de la Hoëgne, au niveau du pont de la Bouxherie, s’est partiellement effondré. Bruno Gavray, l’échevin des travaux de Theux, explique : "Il s’agit d’un mur qui se trouve au pied du pont, visiblement déstabilisé par des affouillements du lit du cours d’eau qui s’est approfondi à ce niveau-là suite aux inondations du mois de juillet. Le pont avait déjà fait l’objet d’analyses et de vérifications d’abord par le génie militaire puis par les services du SPW ouvrages d’art. Le pont en tant que tel n’avait pas été affecté par les inondations a priori. Ce sont plutôt les murs de berges et, quelque part, du coup, les culées de ce pont qui sont maintenant déforcées par le ravinement qu’il y a eu dans le cours d’eau.".

Une conduite de gaz

L’échevin précise aussi : "Les contacts sont pris avec Resa Gaz qui a une conduite de gaz sur le pont. A l’heure actuelle, il est possible de maintenir l’alimentation en gaz et la volonté, forcément, de la commune et de Resa c’est de maintenir cette alimentation vu les conditions climatiques actuelles. En parallèle, on est en contact également avec les cours d’eau non navigables pour qu’eux puissent procéder aux travaux d’urgence de remblaiement de cet affouillement qu’il y a dans le cours d’eau. Avec les difficultés, évidemment, qu’on a actuellement : le débit est déjà assez fort et on a encore pas mal de fontes de neige attendues dans les prochains jours."

Un accès maintenu grâce à un pont privé

Le pont de la Bouxherie a été fermé à la circulation. Or il est la seule voie publique permettant d’accéder à un quartier qui comprend une vingtaine de logements. Il s’agit d’ailleurs d’une voie sans issue. "Le pont actuellement est stable mais nécessite surveillance au niveau du mur de berge qui a commencé à s’effondrer et pourrait continuer à évoluer défavorablement.", explique encore Bruno Gavray, "En fonction de l’évolution, la situation peut devenir plus critique. Ce qui pourrait aggraver la situation, ce seraient des débits plus conséquents dans la Hoëgne, qui amèneraient davantage de ravinements et d’érosion encore. Le pont est fermé à la circulation automobile et piétonne. Un accès a pu être trouvé grâce à un riverain qui dispose d’un pont privé quelques dizaines de mètres en amont du quartier et qui a la gentillesse de laisser l’accès à l’ensemble du quartier en journée aux véhicules, via son pont, et, en fin de journée, l’accès piéton est maintenu par ce pont pour le quartier."