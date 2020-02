Theux : plusieurs services sont désormais réunis au même endroit

Un investissement de 1.200.000€ vient d’être réalisé par la commune de Theux au centre de la cité. Désormais, le CPAS, le Centre culturel, la Bibliothèque et la Poste sont regroupés dans un unique bâtiment dont les accès se situent tous place Taskin sauf la poste dont l’entrée se trouve place du Perron. Cet investissement a été justifié par un besoin d’espace accru pour le CPAS, par des animations autour du livre et plus seulement les prêts à la Bibliothèque, et la dynamique croissante du centre culturel theuxtois.

L’Agence Locale pour l’Emploi et le Plan de Cohésion Sociale sont également intégrés dans les nouveaux bâtiments entièrement rénovés auxquels a été adjoint une nouvelle aile de jonction servant d’espace partagé pour toutes les entités, notamment pour des expositions et l’académie de musique. Le nouveau bâtiment intégré fera l’objet d’une opération portes ouvertes ce samedi 15 février de 10 à 13 heures avec diverses animations et entrée libre.