Theux : la boulangerie Collard, inondée en juillet, peut enfin rouvrir

A Theux, une boulangerie complètement détruite par les inondations de juillet dernier rouvre ses portes ce jeudi matin. Après une période de doutes, le patron de la boulangerie Collard a réinstallé un nouvel atelier et un nouveau magasin.

Ce jeudi, c’est donc le soulagement pour Didier Collard : " On rouvre avec certaines appréhensions mais on est paré. Le magasin est inachevé mais il est en état pour accueillir les clients. Il y a une attente : à la foire Saint-Hubert on avait mis un petit manuscrit sur la porte du garage et quelqu’un l’a photographié puis mis sur Internet et on a eu beaucoup de retours ", confirme-t-il.

Pourtant, au début, Didier Collard a hésité à poursuivre son activité : " Le premier mois, je ne pensais vraiment pas que je pourrai rouvrir, puis le ciel s’est dégagé et l’envie de travailler est revenue d’un coup ", explique-t-il.

Pour être prêt avec sa production pour ce jeudi, il lui aura fallu beaucoup de travail : " J’ai passé un quart de mon travail pour le moment à chercher mes marques et mes ustensiles, à réaliser qu’il manque telle ou telle chose. Ce n’est pas comme quand on revient de vacances et qu’on redémarre. Ici il faut vraiment tout recréer du début ", confie encore le boulanger.