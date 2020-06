Theux: incendie dans une sapinière à La Reid

Ce mardi, peu après midi, un incendie s'est déclaré dans une sapinière à la Reid (Theux), rue Canada. Au total, 38 pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne et Plateau ont été appelés pour maîtriser les flammes.

Trois autopompes, deux citernes feux de forêt, ainsi que trois citernes normales sont sur place. Par précaution, l'hélicoptère de la Police Fédérale est attendu. Un drone va également survoler la zone pour avoir une vue plus large du sinistre.

En cette période de sécheresse, ce n'est pas la première fois que les pompiers interviennent pour des feux de broussailles. Quentin Grégoire, commandant de la zone: "Pour le moment, la nature est fort sèche, et on a eu énormément de débuts de feux de broussailles, déjà le weekend dernier. Ici, le fait que ça prend de l'ampleur rapidement, c'est clairement parce que la nature est sèche. Il faut donc vraiment que les citoyens soient vigilants, ne fassent pas de feux de crasses car, avec le vent, ça peut s'envoler assez loin et prendre de l'ampleur".

Le feu est actuellement maîtrisé mais pas complètement éteint. Les pompiers sont toujours sur place. Le vent ne facilite pas leur travail.

L'origine exacte de l'incendie n'est pas encore connue.