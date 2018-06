Theux: IFR présente sa liste pour les communales

A Theux, c'est au tour des Intérêts Franchimontois Réunis de présenter leur liste. IFR, c'est le groupe politique de Philippe Boury, l'homme fort de la commune depuis 2004. Obligé de choisir entre son boulot à la direction de la SWDE et son écharpe de bourgmestre, il vient juste de passer la main à son premier échevin, Didier Deru. C'est désormais avec cette qualité de bourgmestre que Didier Deru , 66 ans, emmènera la liste IFR au scrutin.

Une liste rajeunie puisque sur les 23 candidats, 12 sont nouveaux en politique. La plus jeune a 24 ans, la plus âgée 70. Les différents villages de l'entité sont représentés. Et même s'il a fait le choix de ne plus être bourgmestre, Philippe Boury poussera bien la liste, ce qui en fait quand même un bourgmestre potentiel s'il obtient le plus de voix.

Rappelons qu'en 2012, malgré sa majorité absolue de 14 sièges sur 23, l'IFR avait décidé de gouverner Theux en partenariat avec le PS.