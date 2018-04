Theux: Fabrice Müller a repris le café de La Reid et remis de l'animation dans le village

Maintenir un café dans un village, ce n'est pas toujours évident.

Fabrice Müller n'avait que 24 ans quand il a décidé de relever ce défi. Après avoir travaillé dans quelques cafés à Spa et à Theux, il a repris "Le Carat", au centre du village de La Reid. C'était le 1er avril 2016. Il y a donc eu tout juste deux ans ce dimanche. Fabrice Müller a relancé l'établissement notamment en y organisant régulièrement des soirées qui attirent du public de toute la région. "J'aime bien les défis, c'est justement ça qui m'a poussé à ouvrir ici. C'est un challenge qui n'est pas évident tous les jours. Être son propre patron, pour moi était important, avoir son café à soi, et puis organiser soi-même les soirées à thèmes dont on a envie", confie notamment le jeune cafetier.

Quant à l'accueil qui lui a été réservé par les habitants du village... "Au début, il étaient un peu sceptiques.", se souvient Fabrice Müller, "Comme je suis jeune, ils croyaient que cela allait être des "boum boum" toutes les nuits... Mais je fais vraiment attention à ce que tout le monde respecte chacun et ne fasse pas trop de bruit à l'extérieur pour ne déranger personne."

Fabrice Müller ne regrette pas du tout d'avoir relever le défi et les clients que nous avons croisés dans son établissement, qu'ils soient de La Reid ou des environs, se sont montrés ravis que le café se soit maintenu et que la convivialité y règne toujours.