Theux: des produits en vrac suspendus pour le CPAS

Le CPAS de Theux entame un partenariat avec un magasin zéro déchet, La Souris Verte. L'objectif est de mettre en place un système de produits en vrac suspendus, comme il en existe déjà pour des cafés, des pains, des frites, des pizzas, voire des repas complets qui sont payés à l'avance par un client au bénéfice d'une personne défavorisée. Alexandre Lodez, président du CPAS de Theux: "Au niveau du CPAS, on réfléchit, entre autres, dans notre propre activité, comme les repas à domicile, d'essayer d'avoir des produits du terroir avec aussi une sensibilité à la question des déchets. On s'est dit que de toute façon, c'est une solution qui n'est contraignante pour personne. Le point qui était le plus difficile à résoudre, c'était la discrétion".

Sur ce point, une solution a été trouvée: "Lorsque vous faites vos courses et que vous décidez d'offrir un kilo de pâtes ou de farine, vous payez, ensuite, un bon est rédigé, valable pour un kilo de ... . Ce document est transmis au service social qui devra le redistribuer en fonction des besoins. Et à ce moment-là, le bénéficiaire peut se rendre discrètement à la Souris Verte. Le donateur ne sait pas à qui il le donne et le bénéficiaire ne sait pas qui lui a donné".

D'ici quelques mois, des accords du même type pourraient être conclus avec d'autres commerçants locaux, comme le souligne Alexandre Lodez: "Après avoir testé l'opération pendant à mon avis à peu près 6 mois, on pourra envisager effectivement de proposer ce type de partenariat avec d'autres commerçants locaux. C'était d'ailleurs une des conditions pour mener l'expérience et qu'elle ne soit pas exclusive".